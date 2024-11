Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bombenräumung mit Beifang - Polizei leitet Strafverfahren ein - eine Person in Haft

Osnabrück (ots)

Am Sonntag wurden Teile der Osnabrücker Innenstadt aufgrund einer Bombenräumung evakuiert. Die Stadt Osnabrück berichtete in dem Kontext über den Gesamtverlauf. Auch zahlreiche Polizeikräfte waren mit im Einsatz und unterstützten bei den Evakuierungsmaßnahmen. Dabei wurden allein durch die Polizei 39 Ordnungswidrigkeiten gegen Personen eingeleitet, die sich nicht freiwillig aus der Sperrzone begaben. Doch auch andere Vorfälle, arbeiteten die Einsatzkräfte ab. Während der Kontrolle des Evakuierungsraums wurden Polizisten um 09 Uhr in der Wasastraße auf einen jungen Mann aufmerksam. Der 28-jährige Osnabrücker führte ein Handy mit sich, welches offensichtlich aus einem Diebstahl stammte. Im Zuge seiner Personalienfeststellung auf einer Polizeidienststelle wurde deutlich, dass der junge Mann zwei offene Haftbefehle hat. Das Handy wurde sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann einer JVA zugeführt. Ähnliches ereignete sich um 11 Uhr in der Miquelstraße. Während einer Kontrolle eines 26-jährigen Mannes wurden mehrere Geldbörsen und Handys gefunden. Diese wurden beschlagnahmt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Zuletzt kam es am Rande des Evakuierungsgebiets in der Humboldtstraße zu einer Körperverletzung. Ein 43-jähriger Osnabrücker schlug dabei aus bislang unbekannten Gründen mehrfach auf einen Mann ein. Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Gegen 22:20 Uhr konnten die Evakuierungsmaßnahmen nach mehr als 15 Stunden beendet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell