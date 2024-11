Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Dissen a.t.W.: Autoszene sorgt für Polizeieinsatz

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Melle, später in Dissen a.t.W. zu einer Zusammenkunft der Autoszene. Um ca. 21 Uhr konnten auf den Parkplätzen in der Industriestraße in Melle ca. 100 Fahrzeuge festgestellt wurden. Im Laufe des Abends stieg diese Zahl auf ca. 1000 Fahrzeuge und ca. 2500 Personen an. Da es am Ereignisort vereinzelnd zu Lärmbelästigungen sowie zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern kam, wurde die Versammlung um ca. 22:30 Uhr aufgelöst. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Weite Teile der Autoszene fuhren im Anschluss nach Dissen a.t.W. Die ca. 400 Autos und ca. 500 Personen hielten sich in Dissen in der Straße Sommerkämpen auf. Auch hier wurde vereinzelnd Verhalten gezeigt, welches entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach sich zog. Gegen 0:20 Uhr verließ die Autoszene den Ereignisort. Daraufhin wurde der polizeiliche Einsatz beendet.

