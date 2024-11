Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Täter wehrt sich nach Diebstahl in Drogerie gewaltsam - Opfer gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montag, den 30. Oktober 2024, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Drogerie Müller in der Großen Straße in Osnabrück zu einem Vorfall, bei dem ein Ladendieb gewaltsam gegen zwei Personen vorging.

Der Täter wurde von zwei aufmerksamen Zeugen beobachtet, wie er mehrere Artikel aus der Auslage nahm und in eine mitgeführte Tasche steckte. Nachdem er den Kassenbereich passiert hatte, wurde er von den Zeugen angesprochen und aufgehalten. In der Folge wehrte sich der Täter vehement gegen das Festhalten und die Wegnahme seiner Tasche. Dabei kam es zu körperlichen Übergriffen in Form von Stößen, einem Tritt und Spucken gegenüber den beiden Zeugen.

Der Täter ist der Polizei bekannt, jedoch suchen wir den unbekannten Zeugen, der während des Vorfalls angegriffen wurde.

Wir bitten diese Person oder weitere Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Osnabrück in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541 327 2215 entgegengenommen.

