POL-OS: Osnabrück/Fledder: Brand in Asylunterkunft - Keine Verletzten, hoher Sachschaden

Osnabrück (ots) - Am Dienstag kam es in Melle zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 07 Uhr und 18:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Straße Hafermasch. Nach dem der Täter die Räume durchsucht hatte, flüchtete er mit Bargeld unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter 05422/92260 bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

