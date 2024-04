Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ausweichmanöver führt zu Sachschaden- Unfallbeteiligter fährt weiter

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es am Samstagnachmittag (30.3.) zu einem Verkehrsunfall auf der Bauvereinstraße, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 14.40 Uhr befand sich eine 58-Jährige BMW-Fahrerin auf der Bauvereinstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 5 beabsichtigte die BMW-Fahrerin aus Herford an einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf vorbeizufahren. Zum selben Zeitpunkt bog ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Salzuflener Straße in die Bauvereinstraße ab und kam dabei der BMW-Fahrerin frontal entgegen. Trotz Ausweichen nach rechts kam es zunächst zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug und dann noch mit dem geparkten VW Golf. Der bislang unbekannte abbiegende Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern und ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten oder weiteren Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können. Sie erreichen die Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 05221-8880.

