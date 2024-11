Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf A33 - Ferrari beteiligt

Osnabrück (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der A33, nahe der Anschlussstelle Dissen-Süd, ein Verkehrsunfall. Gegen 16:30 Uhr kollidierten ein roter Ferrari und ein weißer Mercedes GLE auf dem Überholfahrstreifen. Der Zusammenstoß fand kurz vor dem Tunnel in Fahrtrichtung Diepholz statt. Die Polizei hat bislang unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang erhalten und bittet deshalb dringend um Hinweise von unabhängigen Zeugen, die zur Klärung der Unfallursache beitragen können. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand am roten Sportwagen ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Schadenshöhe des Mercedes wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden. Der Ferrari war in Begleitung eines unbeteiligten Lamborghinis unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell