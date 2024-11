Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Unbekannte brechen mehrere PKW auf - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht vom 10. auf den 11.11. brachen unbekannte Täter einen Transporter auf, welcher An der Leuchtenburg unweit zur Schulallee parkte. Nur kurz danach, in der Nacht vom 12.11. auf den 13.11., ereignete sich eine weitere Tat an der Straße "Im Kamp". Zu einem dritten Vorfall kam es schließlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Deutsch-Kroner-Straße. Bei den Aufbrüchen entwendeten die Diebe unter anderem EC-Karten und andere Wertgegenstände. Hinweise zu den Taten oder den Tätern nimmt die Polizei Bohmte unter 05471/9710 entgegen.

Anlässlich der Aufbrüche möchte die Polizei erneut darauf hinweisen, keine Wertsachen im Fahrzeug zulassen - auch nicht für kurze Zeit! Von außen sichtbare Gegenstände wirken auf Diebe wie eine Einladung. Selbst das vermeintliche Verstecken im Fahrzeug bietet keinen Schutz: Kriminelle kennen die üblichen Verstecke und nehmen das Aufbrechen des Autos in Kauf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell