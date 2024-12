Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer streift Straßenbahn - ein Fahrgast wird leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Montagabend fuhr ein 34-jähriger Autofahrer entlang der Kurpfalzstraße in Richtung Paradeplatz. Auf Höhe des Quadrates N 1 kollidierte der VW-Fahrer mit einer Straßenbahn, die in gleiche Richtung fuhr. Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr der Autofahrer zu weit links und streifte gegen 20 Uhr die linke Fahrzeugseite eines Wagons der Straßenbahn. Der 60-jährige Fahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein. Hierbei stürzte eine 35-Jährige zu Boden, die sich als Fahrgast in der Bahn befand. Sie wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei 5.500 Euro.

Für die Rettungsmaßnahme sowie die Unfallaufnahme musste die Strecke der Straßenbahn gesperrt werden. Diese wurde nach knapp einer Stunde wieder freigegeben.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell