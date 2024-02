Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots)

Am 18.02.2024 gegen 19:20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei Bingen ein im Kreisverkehr L414/B9/Dromersheimer Chaussee liegendes Kennzeichen. Als die Streife vor Ort eintraf ergab sich der Grund für das dort liegende Kennzeichen. Der/die Nutzer-/in des Fahrzeugs überfuhr offensichtlich die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs und kollidierte hierbei mit dort montierten Verkehrszeichen. Hierbei riss das Kennzeichen ab und blieb vor Ort liegen. Der/die Unfallverursacher-/in entfernte sich im Anschluss an den Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Die in der Folge eingeleiteten Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen eine 40-jährige Freundin der Fahrzeughalterin. An der Anschrift der Tatverdächtigen konnte das stark beschädigte Unfallfahrzeug vorgefunden werden. Die Unfallverursacherin schaffte ihr Fahrzeug mit augenscheinlich gebrochener Achse und platten Reifen bis nach Hause. Die Fahrerin konnte in ihrer Wohnung befindlich angetroffen werden und räumte die Fahrt ein. Sie stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, verweigerte jedoch die Durchführung eines Atemalkoholtests. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Mögliche Zeugen des Unfalls sowie der nachfolgenden Unfallflucht werden gebeten sich bei der Polizei Bingen zu melden.

