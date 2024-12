POL-MA: Mannheim: Unbekannte verursachen Kurzschluss beim Diebstahl von Kupferkabel - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Sonntagfrüh um 07:15 Uhr befanden sich drei 21-Jährige am Luisenring, als eine circa siebenköpfige männliche Personengruppe unvermittelt die drei angegriffen haben soll. Zwar flüchteten alle drei in unterschiedliche Richtungen, wurden aber dennoch durch die unbekannte Gruppe verfolgt. Einer der 21-Jährigen wurde im Bereich einer Tiefgarage am Swansea-Platz von mehreren Tätern eingeholt und soll mit ...

