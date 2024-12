POL-MA: Mannheim: Korrekturmeldung zur Meldung: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - PM Nr. 2 - Unfallflucht - Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots) - Am Montagmorgen bewarf eine 48-jährige Frau einen Krankenwagen mit einer Fahrradlampe. Die Frau bewarf gegen 10 Uhr am Eisenlohrplatz einen Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, mit einer Fahrrad-LED-Lampe. Die Lampe wurde mit einer solchen Wucht geworfen, dass sie am Rettungsfahrzeug in mehrere Teile zerbarst. Zudem wurde das ...

