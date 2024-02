Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

05. Februar 2024 | Kreis Stormarn - 01.02.2024 - K 80/ Reinbek

Am Donnerstag (01. Februar 2024) kam es gegen 14:50 Uhr auf der K80 in Höhe der Autobahnauffahrt zur BAB 24 in Richtung Berlin zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 48-jähriger Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem grauen Ford C-Max die K80 aus Richtung Reinbek kommend. An der Auffahrt zur BAB 24 wollte er nach links auf die Autobahn in Richtung Berlin abbiegen. An der roten Lichtzeichenanlage stoppte er. Aus noch ungeklärter Ursache überfuhr er plötzlich eine Verkehrsinsel und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, konnte sich jedoch nicht an den Unfall erinnern. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur vorhergehenden Fahrweise des grauen Ford C-Max mit RZ- Kennzeichen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Reinbek unter der Telefonnummer: 040/727707-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell