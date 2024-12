Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Keller schnell gelöscht

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag wurde gegen 15:10 Uhr ein Kellerbrand in der Bergwaldstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Elektroanlagenbrand an einem Schaltschrank im Keller handelte, der durch einen Kurzschluss hervorgerufen worden ist. Wie es zu diesem kam, ist bislang nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung wurde der Senior leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und konnte am selben Tag wieder entlassen werden.

Der Gesamtschaden beträgt circa 50.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell