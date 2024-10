POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach riskantem Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand am Sonntag (13.10.2024) zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr in der Niedersachsenstraße in Oßweil. Kurz vor der Einmündung in die Friesenstraße stand ein Jeep, der von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker touchiert wurde. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine ...

