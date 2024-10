Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Unfallflucht im Kreisverkehr - 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Montag (14.10.2024) kurz nach 20.00 Uhr bei einer Unfallflucht, die sich im Kreisverkehr der Porschestraße, der Ludwigsburger Straße und der Stuttgarter Straße in Heutingsheim ereignete. Eine 48 Jahre alte Fiat-Lenkerin befuhr den Kreisverkehr von der Porschestraße kommend. Als sie auf Höhe der Ausfahrt in die Stuttgarter Straße fuhr, befand sich plötzlich im Kreisverkehr rechts neben ihr ein weiterer PKW. Zwischen dem Fiat und dem anderen Fahrzeug kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Anschließend blieb der PKW auf Höhe der Ausfahrt in Fahrtrichtung Ludwigsburg stehen. Die 48 Jahre alte Fiat-Fahrerin stoppte hierauf ebenfalls. In diesem Moment fuhr der PKW davon. Es soll sich um einen roten Peugeot, Typ 208 gehandelt haben, der von einer etwa 60 Jahre alten Frau gelenkt worden sei. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell