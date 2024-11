LPI-EF: Reh quert die Fahrbahn

Erfurt (ots) - Dienstagmittag versuchte eine Frau in Erfurt einen falschen Goldbarren zu verkaufen. Die Unbekannte hatte in der Innenstadt einen Handel für Edelmetall betreten und gab dem Mitarbeiter einen vermeintlichen Barren aus Gold. Nach der Prüfung stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei diesem nicht um Echtgold handelte. Die unbekannte Frau steckte das falsche Gold wieder ein und verließ den Laden. Bereits zuvor versuchte sie dieses in einem anderen Geschäft ...

