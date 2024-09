Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der A643 bei Mombach - Polizei sucht Zeugen

Heidesheim (ots)

Mainz, 06. September 2024 - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 06.09.2024, ereignete sich auf der Autobahn A643 aus Richtung Wiesbaden in Fahrtrichtung Bingen ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen der Ab- und Auffahrt der Anschlussstelle Mombach im Baustellenbereich.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein unbekanntes Kraftfahrzeug im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 00:50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte stark gegen die dort aufgestellte Varioguard, die als Fahrbahntrennung dient. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Varioguard um etwa einen halben Meter in die Gegenfahrbahn verschoben.

Der oder die Unfallverursacher/-in entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 06132-950-0 oder per E-Mail an pastheidesheim@polizei.rlp.de entgegengenommen.

