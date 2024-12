Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle

Heidelberg (ots)

Auf einem Restaurantparkplatz in der Speyerer Straße wurde am Montagabend gegen 20:15 Uhr ein dort geparkter Hyundai beschädigt. Der Unfallverursacher soll laut Zeugenaussagen beim Ausparken am beschädigten Fahrzeug hängen geblieben sein und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Am Hyundai konnte ein Schaden von circa 5.000 Euro festgestellt werden.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Vorfall oder zum Unfallverursacher wenden Sie sich bitte an den Verkehrsdienst Heidelberg unter der Nummer 0621/ 174-4111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell