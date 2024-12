Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pfeffersprayattacke vor Restaurant - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Sonntag kam es um kurz nach 6 Uhr zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Männern vor einem Restaurant in der Luisenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll eine Gruppe von vier bislang unbekannten Männern eine Gruppe von fünf Männern attackiert und mit Pfefferspray verletzt haben. Was der Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist bislang unklar. Nach der Auseinandersetzung entfernten sich die Angreifer in Richtung Kirchenstraße. Eine Beschreibung der Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zum Anlass der Auseinandersetzung oder zu den jeweiligen Tatbeiträgen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621-1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell