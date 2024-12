Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Speyer/BAB 61: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Speyer/BAB 61 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A 61 bei Speyer wurden vier Personen leicht verletzt.

Ein 29-jähriger Mann war gegen 7.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der A 61 von Speyer in Richtung Hockenheim unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes "Spitzrheinhof" fuhr er einem vor ihm verkehrsbedingt bremsenden 25-Jährigen auf dessen Mercedes Sprinter auf und schob diesen auf einen weiteren, ebenfalls bremsenden, 32-jährigen Mercedes-Vito-Fahrer auf. Durch die Wucht des Aufpralls erlitten vier Insassen der beteiligten Fahrzeuge leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, lediglich der unfallverursachende Fahrzeuglenker blieb unverletzt.

Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, die beiden Sprinter waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird mit rund 45.000 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme wurde die linke Fahrspur der A 61 in Richtung Hockenheim bis ca. 9.15 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau. Im Rückstau ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw. Hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Die Insassen der beteiligten Fahrzeuge kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

