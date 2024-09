Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeugpapiere aus Auto gestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zu Montag schlugen Langfinger in der Rosenhofstraße zu. Dort stand zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 4:45 Uhr, ein Pkw am Straßenrand geparkt. Laut dem Besitzer bemerkte er am Morgen, dass der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt worden war. Es fehlten neben einem kleinen Geldbetrag auch die Fahrzeugpapiere des Wagens. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegengenommen. |kfa

