POL-PPWP: Auto unverschlossen und mit laufendem Motor

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizeiinspektion 2 am Montagnachmittag aus der Mühlstraße gemeldet worden. Ein 20-jähriger Mann teilte mit, dass sein BMW in der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Der Pkw stand in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 17 vor einem Restaurant. Als der Halter zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen frischen ...

mehr