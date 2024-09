POL-PPWP: BMW gerammt und weitergefahren

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Berliner Straße einen Motorroller mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. Wie der Fahrzeughalter am Montag anzeigte, hatte er den Roller Ende August in Höhe des Hauses Nummer 24 abgestellt und wegen eines Defekts in den folgenden Tagen nicht benutzt. Am Montag stellte der ...

mehr