Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorroller mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in der Berliner Straße einen Motorroller mutwillig beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Wie der Fahrzeughalter am Montag anzeigte, hatte er den Roller Ende August in Höhe des Hauses Nummer 24 abgestellt und wegen eines Defekts in den folgenden Tagen nicht benutzt. Am Montag stellte der 30-Jährige fest, dass Unbekannte das Lenkradschloss durchbrochen und das Topcase mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es nicht; auch die genaue Tatzeit ist bislang unklar. Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen und fragt: Wer hat Personen gesehen, die sich an dem Roller zu schaffen gemacht haben? Wer kann Angaben machen, wann die Beschädigungen an dem Roller erstmals aufgefallen sind? - Jeder Hinweis kann hilfreich sein! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell