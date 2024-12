POL-MA: Mannheim: Auto aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Speyer/BAB 61 (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A 61 bei Speyer wurden vier Personen leicht verletzt. Ein 29-jähriger Mann war gegen 7.15 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der A 61 von Speyer in Richtung Hockenheim unterwegs. In Höhe des Autobahnparkplatzes "Spitzrheinhof" fuhr er einem vor ihm verkehrsbedingt bremsenden 25-Jährigen auf ...

mehr