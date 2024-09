Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall unter Alkoholeinfluss

Altenburger Land (ots)

Schmölln / L136: Am 07.09.2024 ereignetet sich am der L1361 zwischen dem Abzweig Sommeritz und dem Ortseingang Schmölln ein Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger befuhr mit seinem Pkw BMW die Landstraße aus Richtung Schönhaide in Richtung Schmölln und kam nach dem Abzweig nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Baum, der abbrach und weiter gegen einen weiteren Baum. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,78 Promille und eine Blutentnahme wurde angeordnet. Das Fahrzeug wurde massiv beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.

