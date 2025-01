Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Tatverdächtiger bedroht Passant und entwendet Bargeld

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.01.2025, gegen 20:20 Uhr, soll ein Tatverdächtiger in der Schwarzwaldstraße in Todtnau einem Passanten Bargeld aus einer Bauchtasche gewaltsam entwendet haben. Der 22jährige Passant hielt sich im öffentlichen Bereich vor einer dortigen Arztpraxis auf. Hierbei hätte sich ihm eine maskierte männliche Person genähert und versucht, ihm seine mitgeführte Bauchtasche zu entwenden. Der Tatverdächtige habe dabei ein Messer mitgeführt. In der Folge hätte der 22-Jährige dem Maskierten die Tasche ausgehändigt. Aus der Tasche soll der Tatverdächtige dann Bargeld entnommen und entwendet haben. Im Anschluss flüchtete der Maskierte. Eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit der Kriminalpolizei, Haus des Jugendrechts (07751 898282-0), in Verbindung zu setzen. Rund um die Uhr nimmt das Polizeirevier Schopfheim (07622 66698-0) Hinweise entgegen.

