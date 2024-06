POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz wegen defektem Toaster

Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.06.2024, gegen 01.20 Uhr, gelangten mehrere Unbekannte über ein Fenster in die Räumlichkeiten eines Indoor-Spieleparadieses in der Küpferstraße. In den Räumlichkeiten wurden wohl zahlreiche Kassen und Automaten aufgebrochen. Aus den Kassen und Automaten wurde Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

