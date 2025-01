Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer verletzt, Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Emmendingen: Am frühen Dienstagabend, den 07.01.2025, gegen 17:20 Uhr, kam es an der Kreuzung Kollmarsreuter Straße/Lessingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der geschädigte Fahrradfahrer befuhr die Kollmarsreuter Straße in Richtung Sexau und wurde hierbei von dem aus der Lessingstraße nach links auf die Kollmarsreuter Straße abbiegenden Pkw-Lenker übersehen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich dadurch.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und setzte seine Fahrt in Richtung Stadtmitte fort.

Zum flüchtenden Pkw kann lediglich gesagt werden, dass es sich um eine helle Limousine handeln soll.

Der betreffende Pkw-Lenker oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641/582-0 zu melden.

RE/CL

