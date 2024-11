POL-CE: Fahrzeug auf dem Parkplatz Schloss Eldingen beschädigt

Celle (ots) - Am frühen Morgen des 31.10.2024 sind unbekannte Täter in ein Schmuckgeschäft in der Celler Innenstadt eingebrochen. Gegen 06:15 Uhr schlugen die vier Männer mit einem Straßenablaufgitter das Glas der Eingangstür ein und gelangten so in die Verkaufsräume in der Rabengasse. Dort zerstörten sie einige Glasvitrinen, entnahmen aus diesen diverse ...

mehr