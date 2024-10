Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht Eigentümer von Zweirädern

Celle

In der Nacht vom 27.10.2024 auf den 28.10.2024 wurden am Bahnhof in Celle ein Pedelec und ein Damenrad entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnten ein Mann auf dem Pedelec und eine Frau auf dem Damenrad angetroffen werden. Beide Zweiräder wurden sichergestellt. Leider konnten die beiden Räder noch nicht an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Das weiße Damenrad ist von der Marke Peugeot, bei dem Pedelec handelt es sich um ein Modell der Marke Fischer. Die Polizei bittet die Eigentümer des Pedelecs und des Damenrades, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

