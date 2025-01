Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren + Mehrere Räume durchwühlt + Wahlplakat beschmiert + Kabel gestohlen +

Friedberg (ots)

Niddatal: Einbrecher erbeuten Schmuck und Uhren

In der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:25 Uhr drangen Einbrecher am Donnerstag (30.01.2025) in ein Einfamilienhaus in der Amalienstraße in Assenheim ein. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten im Haus mehrere Räume. Sie erbeuteten Schmuck und Uhren. Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Bad Vilbel: Mehrere Räume durchwühlt

Einbrecher stiegen am Donnerstag (30.01.2025) im Zeitraum von 07:50 Uhr bis 20:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bad Vilbeler Carl-Schurz-Straße ein. Im Wohnhaus durchwühlten die Täter mehrere Räume. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Rosbach: Wahlplakat beschmiert

Am Donnerstagabend (30.01.2025) informierten Zeugen kurz nach 19:00 Uhr die Polizeistation Friedberg über ein beschädigtes Wahlplakat in Rodheim. In der Hauptstraße hatten Unbekannte ein Plakat der Partei "Die Linke" mit schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Rockenberg: Kabel gestohlen

Diebe entwendeten in Oppershofen im Zeitraum zwischen Mittwoch (29.01.2025), 15:30 Uhr und Donnerstag (30.01.2025), 07:00 Uhr eine Kabeltrommel mit einem 200 m langen Kabel. Die Kabeltrommel befand sich auf einer Baustelle in der Steinfurther Straße, am Ortseingang von Steinfurth kommend. Die Butzbacher Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06033 70430.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

