Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Dieb ertappt + An Balkontür gehebelt + Büros in Ortenberg durchwühlt +

Friedberg (ots)

Echzell: Dieb ertappt -

Auf Beute aus einem schwarzen VW Tuareg hatte es ein Unbekannter gestern Morgen in der Bisseser Straße abgesehen. Gegen 11.50 Uhr betrat er den Hof eines Mehrfamilienhauses, öffnete die nicht verschlossene Tür des SUV und griff hinein. Eine Zeugin ertappte den Unbekannten, worauf dieser die Flucht antrat. Er stieg auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Bahnhof davon. Am Bahnhof ließ er sein Rad zurück und floh zu Fuß weiter. Der Dieb war ca. 185 cm groß und schlank. Er trug eine olivfarbene Bomber-Jacke, einen roten Kapuzenpullover und hatte eine bunte Einkaufstüte bei sich. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er keine Beute machte. Die Ermittler der Friedberger Polizei suchen Zeugen und fragen: Wer kann weitere Angaben zur Identität des unbekannten Diebes machen? Wer hat den Mann auf seiner weiteren Flucht beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben - Klein-Karben: An Balkontür gehebelt -

In der Straße "Am Hellenberg" versuchte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus einzusteigen. In der Nacht von Sonntag auf Montag schob er den Rollladen einer Balkontür hoch und hebelten an der Tür. Trotz mehrerer Versuche schaffte er es nicht, diese aufzubrechen. Die Schäden an der Tür können noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizeistation Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Ortenberg: Büros durchwühlt -

Im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen suchten Einbrecher in der Rotlippstraße ein Seniorenheim mit angeschlossenem Schulungszentrum auf. Zwischen 21.20 Uhr und 07.10 Uhr hebelten die Täter mehrere Fenster des Gebäudes auf und stiegen auf. Im Inneren brachen sie Bürotüren auf und suchten darin nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung fiel den Tätern eine bisher nicht bekannte Menge an I-Pads in die Hände. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 7.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im genannten Zeitraum am Seniorenheim bzw. Schulungszentrum beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell