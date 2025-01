POL-WE: Ortenberg- Selters: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung- 76-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Friedberg (ots) - Bad Vilbel- Dortelweil: Pedelec entwendet Ein blaues Pedelec der Marke Corratec entwendeten Unbekannte am Mittwoch, 22. Januar. Das Rad im Wert von über 4.200 Euro stand seit 7.30 Uhr angeschlossen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs in der Weitzesstraße. Gegen 18.20 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600). Bad ...

