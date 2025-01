Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Schädelfund im Wald - Polizei bittet um Hinweise

Friedberg (ots)

Am Samstagmittag (18.1.) entdeckte ein Spaziergänger einen menschlichen Schädel in einem Waldstück und informierte die Polizei. Der Fundort befindet sich nahe Dudenrod, rechtsseitig der Landesstraße 3193 (in Fahrtrichtung Büdingen gesehen), gegenüber dem Christinenhof. Der Schädel lag unweit eines dortigen Waldweges auf dem Waldboden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, es ist ungeklärt, wie der Schädel an den Ablageort gelangte. Die Herkunft sowie die Hintergründe zum aufgefundenen Schädel sind ebenso unklar. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass der Schädel frühestens im Oktober 2024 dort abgelegt wurde. Zwecks weiterer Untersuchungen wurde die Rechtsmedizin eingeschaltet.

Die Ermittler bitten um Mithilfe: Wer hat etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zu der Person machen, die den Schädel dort ablegte?

Hinweise bitte an die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010, per E-Mail an k10-fb-gewalt.ppmh@polizei.hessen.de oder postalisch an die Polizeistation Friedberg (Grüner Weg 3, 61169 Friedberg).

Pierre Gath, Pressesprecher

