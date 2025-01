POL-WE: Bauchtasche aus BMW entwendet + Zeuge ermöglicht Festnahme + Folgemeldung zu "Hitlergruß gezeigt und Wahlplakat beschädigt"

Friedberg (ots) - Wöllstadt: Einbrecher erbeuten Bargeld Einbrecher drangen am Samstag (18.01.2025) in der Zeit von 13:45 Uhr bis 21:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Emsstraße in Nieder-Wöllstadt ein. Sie durchsuchten das Haus und ließen Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und erbittet ...

mehr