Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wahlplakate abgerissen + Mülltonneninhalt angesteckt + E-Bike mit Aktentasche geklaut

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Wahlplakate abgerissen

Am Marktplatz rissen Unbekannte am Donnerstag, 23. Januar, gegen 21 Uhr mehrere Plakate unterschiedlicher Parteien ab und schmissen sie auf die Straße. Einige davon dürften noch brauchbar sein, den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 200 Euro. Für die andauernden Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise: wer hat diesbezüglich etwas Verdächtiges gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06101/54600.

Rosbach- Rodheim: Mülltonneninhalt angesteckt

Der Inhaber eines Ladens in der Hauptstraße bemerkte am Dienstag, 21. Januar, gegen 19.30 Uhr eine brennende Mülltonne und löschte sie mit einem Eimer Wasser. Es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden an der Tonne. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Meldung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach: E-Bike mit Aktentasche geklaut

Auf unbekannte Weise gelangten Diebe in eine Garage im Oberer Lachenweg und entwendeten daraus zwischen Sonntag, 19. Januar, 11 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, ein Trekking-E-Bike. Am Herculesrad befanden sich zudem noch ein Helm, ein Schloss und eine Aktentasche. Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert von über 3.400 Euro. Die Butzbacher Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell