Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher auf Tour

Herscheid (ots)

An der weißen Ahe haben zwischen Sonntagmittag und Donnerstagabend Unbekannte versucht, in einer Lagerhalle Sachen zu stehlen. Sie hebelten an einem Lagerraum ein Fenster auf, an einem weiteren versuchten sie es an der Tür, was jedoch misslang. Sie wurden trotz Einstieg durch das Fenster nicht fündig, entwendet wurde nichts. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell