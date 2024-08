Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge im Straßenverkehr

E-Bike-Dieb gestellt

Iserlohn (ots)

An der Liebigstraße, Ecke Nussbergstraße, gerieten gestern Abend zwei Iserlohner Autofahrer im Streit über ein mutmaßlich zu starkes Bremsmanöver aneinander. Ein Kontrahent (49) zog einen Teleskopschlagstock und soll damit zugeschlagen haben. Sein Gegenüber (41) hob einen Stock auf und soll damit sowie mit seinen Fäusten zugeschlagen haben. Beide erlitten Platzwunden am Kopf. Ein Beteiligter fuhr mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide erwartet ein Strafverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Polizeibeamte stellten den Schlagstock sicher. (dill)

Eine Iserlohnerin (29) filmte gestern Abend an der Brüderstraße in Höhe der Kirche den Diebstahl eines E-Bikes. Der Täter zerschnitt das Schloss, setzte sich darauf und fuhr davon. Als das Opfer (36) zurückkehrte, wendete sie sich an ihn und berichtete von ihrer Beobachtung. Der Iserlohner rief die Polizei, erstattete Anzeige und begab sich auf den Heimweg. Dieser führte ihn über den Wiesengrund, wo ihm prompt der mutmaßliche Täter auf seinem Fahrrad über den Weg fuhr. Er blockierte die Weiterfahrt und stellte ihn zur Rede. Als der nicht reagierte, stieß er ihn vom Rad und holte sich so sein Eigentum zurück. Die Polizei kam hinzu und nahm den Iserlohner (50) mit dem Ziel der richtlichen Vorführung vorläufig fest. Er führte unter anderem das mutmaßliche Tatwerkzeug sowie einen Laptop mit sich, der möglicherweise auch aus einem Diebstahl stammt. Beides wurde sichergestellt. (dill)

