POL-MK: Vorsicht beim Ölkauf

Schalksmühle (ots) - In einem Discounter an der Hälverstraße waren gestern Nachmittag, gegen 15 Uhr, Taschendiebe erfolgreich. Sie bestohlen eine 69-jährige Dame bei der Erledigung ihrer Einkäufe. Die Schalksmühlerin bemerkte den eigentlichen Diebstahl ihrer Börse nicht, konnte jedoch eine Tatverdächtige beschreiben, die ihr an der Gemüsetheke verdächtig nahe gekommen war. Die Verdächtige war weiblich, 25-30 ...

mehr