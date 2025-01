Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Pedelec entwendet + Felgen mit Reifen entwendet

Friedberg (ots)

Bad Vilbel- Dortelweil: Pedelec entwendet

Ein blaues Pedelec der Marke Corratec entwendeten Unbekannte am Mittwoch, 22. Januar. Das Rad im Wert von über 4.200 Euro stand seit 7.30 Uhr angeschlossen am Fahrradabstellplatz des Bahnhofs in der Weitzesstraße. Gegen 18.20 Uhr bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Vilbel: Felgen mit Reifen entwendet

Vier Mercedes Benz Felgen mit Reifen im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendeten Unbekannte aus einer Garage in der Paul-Ehrlich-Straße. Bislang ist nicht bekannt, wie die Diebe zwischen Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, und Mittwoch, 22. Januar, 16.40 Uhr, in die Tiefgarage gelangten. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind (Telefonnummer 06101/54600).

