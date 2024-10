POL-ANK: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall in Wolgast

Ueckermünde (ots) - Gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei in Ueckermünde von einem Hinweisgeber darüber informiert, dass er eine Blutlache und eine Blutspur auf dem Weg an der Kaimauer des Hafenbeckens Am Bollwerk in Ueckermünde bemerkt hat. Die eingesetzten Beamten stellten tatsächlich relativ frische, großflächige Blutspuren und eine Blutlache fest, die nach ...

mehr