Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zwei PKW Audi in Greifswald entwendet - Polizei sucht Zeugen

Greifswald (ots)

In der Nacht von Montag (14.10.2024) zu Dienstag (15.10.2024) wurden in Greifswald zwei Pkw Audi Q5 entwendet.

Heute Morgen, gegen 04:30 Uhr, meldete der Eigentümer eines PKW Audi Q5 den Diebstahl seines Fahrzeuges, welches in der Nacht durch unbekannte Täter entwendet wurde. Der Hinweisgeber hatte seinen Audi am 14.10.2024, gegen 18:30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Rigaer Straße im Ostseeviertel abgestellt und heute Morgen festgestellt, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi Q5, Baujahr 2013. Der Stehlschaden beträgt ca. 13.000 Euro.

Heute Morgen gegen 06:40 Uhr meldete ein weiterer Geschädigter ebenfalls den Diebstahl seines Audi Q5, Baujahr 2012. Das Fahrzeug wurde am 14.10.2024, gegen 20:00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Vitus-Bering-Str. im Greifswalder Ostseeviertel abgestellt und in der Nacht gestohlen. Es handelt sich um einen braunen Audi Q5. Der Stehlschaden wird in diesem Fall auf ca. 17.000 EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen.

Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-224, bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell