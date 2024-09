Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf der B 111

Wolgast (ots)

Heute Mittag (30.09.2024, gegen 11:40 Uhr) ereignete sich auf der Bundesstraße 111 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Autofahrerin und ihr 81-jähriger Beifahrer schwer verletzt wurden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr die 56-jährige Fahrerin gemeinsam mit ihrem Beifahrer in einem Pkw Nissan die B 111 aus Richtung Gützkow kommend in Richtung Wolgast. Etwa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Lühmannsdorf kam die Nissan-Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Die beiden Insassen wurden durch den Unfall schwer verletzt und konnten erst durch die eintreffenden Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurden mit Rettungswagen in die Universitätsklinik Greifswald gebracht. Im Unfallfahrzeug befand sich auch ein Hund, der unverletzt blieb und von der Tierrettung Vorpommern-Greifswald in Obhut genommen wurde.

Am Pkw Nissan entstand Totalschaden, das Fahrzeugwrack musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 33.000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Bergung des Unfallwagens und der Unfallaufnahme durch die Polizei war die B 111 für mehr als zwei Stunden voll gesperrt.

Die beiden Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger und stammen aus der Region.

