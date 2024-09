Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: 32-Jährige bei Verkehrsunfall in Ueckermünde schwer verletzt

Ueckermünde (ots)

Am heutigen Morgen (26.09.2024) kam es in der Ueckerstraße in Ueckermünde gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung einer Fahrradfahrerin.

Die 32-jährige deutsche Fahrerin eines E-Bikes befuhr die Ueckerstraße aus Richtung Chausseestraße kommend in Richtung Ueckerbrücke als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrrad stürzte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Die Ueckerstraße (zwischen Goethestr. / Altes Bollwerk) wurde für die Unfallaufnahme sowie medizinische Versorgung für 40 Minuten voll gesperrt. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Klinikum nach Ueckermünde verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro am Fahrrad, welches vor Ort gesichert wurde.

