POL-ANK: Traktor verliert bei Verkehrsunfall in Hohenholz (Krackow) 3000 Liter Pflanzenschutzmittel

Ahlbeck (ots) - Am gestrigen Morgen (24.09.2024) gegen 07:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Bürger in Ahlbeck, wie zwei ihm unbekannte männliche Personen mehrere Fahrräder aus dem dortigen Unterholz zogen und wegtrugen. Da ihm dies verdächtig vorkam, informierte er die Polizei in Heringsdorf. Diese stellte im Bereich der Ahlbecker Dünenstraße insgesamt 5 Elektro-Fahrräder fest, welche offenbar für eine Abholung ...

