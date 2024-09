POL-ANK: Folgemeldung: Munitionsfund in Penkun

Penkun (ots) - Am heutigen Tag (24.09.2024) gegen 11:00 Uhr wurde der Polizei ein Munitionsfund im Bereich der Stadt Penkun, Gartzer Weg gemeldet. Der Munitionsbergungsdienst wurde verständigt. In der weiteren Klärung durch den Munitionsbergungsdienst ergab sich, dass es sich um eine russische Fliegergranate mit den Maßen 70x30 cm handelt, welche auf einer Ackerfläche hinter einem Grundstück liegt. Die Fliegerbombe wird am morgigen Tag (25.09.2024) durch den ...

