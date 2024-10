Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung in Greifswald

Greifswald (ots)

Bereits am Freitag, den 27.09.2024, soll es in den Abendstunden zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in Greifswald gekommen sein.

Nach Angaben des 24-jährigen Geschädigten lief dieser im Tatzeitraum die Anklamer Straße aus der Greifswalder Innenstadt kommend in Richtung Hans-Beimler-Straße entlang. In der Anklamer Straße, in Höhe des Netto-Marktes mit der Hausnummer 10, wurde der Geschädigte zunächst von drei unbekannten männlichen Personen auf Fahrrädern angesprochen. Anschließend sei der Geschädigte unvermittelt mit einem Messer bedroht worden. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung habe der Geschädigte den Tätern das Messer abgenommen, sei jedoch von den drei Männern geschlagen und getreten worden.

Kurz darauf ließen die drei männlichen Tatverdächtigen von dem Geschädigten ab, dieser begab sich in die Notaufnahme des Universitätsklinikums, von wo aus Mitarbeiter der Notaufnahme die Polizei verständigten. Der Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem einen Nasenbeinbruch. Das Messer der Täter übergab der 24-jährige Geschädigte der Polizei. Zu den Tätern konnte der Geschädigte keine Angaben machen, es ist lediglich bekannt, dass es sich um drei männliche Personen handelte. Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Vorfall sind daher noch unklar, Die Kriminalpolizei Greifswald hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Aufklärung der Straftat werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall am Abend des 27.09.2024 in der Anklamer Straße in Greifswald beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen bzw. zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

