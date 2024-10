Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Blutspur am Hafen Ueckermünde - Polizei sucht Zeugen

Ueckermünde (ots)

Gegen 07:30 Uhr wurde die Polizei in Ueckermünde von einem Hinweisgeber darüber informiert, dass er eine Blutlache und eine Blutspur auf dem Weg an der Kaimauer des Hafenbeckens Am Bollwerk in Ueckermünde bemerkt hat. Die eingesetzten Beamten stellten tatsächlich relativ frische, großflächige Blutspuren und eine Blutlache fest, die nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst auf eine schwer verletzte Person schließen lassen.

Die Polizei geht aktuell von einer verletzten vermissten Person aus und führt in Zusammenarbeit mit Rettungsdienst und Feuerwehr derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen an Land und auf dem Wasser durch.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, Hinweise zu einer blutenden verletzten Person in Ueckermünde geben können oder sogar einer Person geholfen haben, die sie heute verletzt angesprochen hat. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ueckermünde unter 039771 82224, bei der Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell