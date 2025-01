POL-WE: + Münzsammlung gestohlen + Einbruch in Café + Zur Mittagszeit eingebrochen + Trickdiebe ergaunern Handtasche + Einstieg durch Terrassentür + Diebestour + Fenster aufgebrochen + und weitere +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Rosbach: Münzsammlung gestohlen

Im Zeitraum von Dienstag (21.01.2025), 16:00 Uhr bis Freitag (24.01.2025), 11:30 Uhr stiegen Einbrecher durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße in Ober-Rosbach ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Wohnhauses und ließen eine Münzsammlung mitgehen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Einbruch in Café

Kurz nach 03:00 Uhr brachen Diebe am Freitag (24.01.2025) ein Fenster eines Cafés in der Bad Nauheimer Karlstraße auf. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie einen Geldbeutel. Die Friedberger Kripo erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Karben: Zur Mittagszeit eingebrochen

Einbrecher drangen am Samstag (25.01.2025) zwischen 11:00 Uhr und 14:35 Uhr in ein Einfamilienhaus im Kastanienweg in Klein-Karben ein. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Trickdiebe ergaunern Handtasche

Nach ihrem Einkauf stieg eine 53-jährige Bad Nauheimerin am Samstagnachmittag (25.01.2025) gegen 16:35 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Georg-Scheller-Straße in ihren blauen Mercedes. Bevor sie losfahren konnte, klopfte ein unbekannter Mann an die Seitenscheibe und zeigte auf Geldmünzen, die hinter dem Mercedes auf dem Boden lagen. Als die Bad Nauheimerin ausstieg und nach den Münzen schaute, griff ein zweiter Mann die Handtasche der 53-Jährigen, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Mit der Tasche flüchteten die beiden Unbekannten vom Parkplatz in Richtung Georg-Scheller-Straße. In der Handtasche befand sich ein Portemonnaie mit Bargeld, Ausweis und diversen Karten. Der Täter, der an die Scheibe klopfte, wird als etwa 30 Jahre alt, mit dunklerem Teint sowie großer und kräftiger Statur beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare unter einer schwarzen Schirmmütze und war dunkel gekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Bauchtasche quer über Brust und Bauch. Der Täter, der sich die Handtasche griff, wird auf 16 - 18 Jahre geschätzt, hatte einen dunklen Teint und eine kleine, schmale Statur. Auch er war dunkel gekleidet, hatte kurze schwarze Haare unter einer schwarzen Schirmmütze und eine schwarze Bauchtasche quer über Brust und Bauch gespannt. Die Kripo Friedberg ermittelt und fragt: Wer hat den Trickdiebstahl beobachtet? Wem sind zwei junge Männer aufgefallen, auf die die Personenbeschreibung zutrifft? Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06031 6010 entgegengenommen.

Bad Vilbel: Einstieg durch Terrassentür

Zwischen 13:30 Uhr und 19:10 Uhr öffneten Unbekannte am Samstag (25.01.2025) gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Iglauer Weg in Bad Vilbel. Die Einbrecher durchsuchten zwei Stockwerke des Wohnhauses. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Diebestour

In der Nacht zu Samstag (25.01.2025) kam es in Kirch-Göns zu mehreren vollendeten und versuchten Diebstählen aus Autos. In den Straßen "Am Berg" und "In der Schmalbach" sowie der Bahnhofstraße, der Richard-Harnack-Straße, der Limesstraße und der Schneidwaldstraße machten sich zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr zwei Männer an insgesamt neun geparkten Fahrzeugen zu schaffen. Teilweise öffneten die Täter die Fahrzeuge ohne Beschädigungen. In zwei Fällen schlugen sie jedoch Scheiben ein. Die Unbekannten erbeuteten bei ihrem Diebeszug ein Portemonnaie mit Bargeld und Ausweisen sowie Münzgeld und ein Ladekabel. Zeugen beschrieben einen der Täter als circa 25 - 30 Jahre alt, etwa 175 cm - 180 cm groß, mit hellem Teint, kurzen Haaren, 3-Tage-Bart und "Hakennase". Er trug eine schwarze Jacke, eine helle Jogginghose, helle Sneaker und ein beiges Basecap. Der zweite Täter wird auf 20 - 25 Jahre alt geschätzt und war 165 cm - 170 cm groß. Er hatte ebenfalls einen helleren Teint und trug eine hellblaue Wollmütze und eine schwarze Jacke. Die Ermittler bitten Zeugen, Hinweise zu den beiden gesuchten Personen unter Tel.: 06033 70430 an die Polizeistation Butzbach zu richten.

Bad Vilbel: Fenster aufgebrochen

In der Zeit zwischen Samstag (25.01.2025), 19:30 Uhr und Sonntag (26.01.2025), 02:55 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Taunusstraße in Dortelweil. Hierbei beschädigten sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite. Die Täter durchsuchten einen Raum im Erdgeschoss. Nach derzeitigem Stand blieben sie ohne Beute. Unter der Rufnummer 06031 6010 können sich Zeugen an die Ermittler der Friedberger Kriminalpolizei wenden.

Rosbach: Bushaltestelle beschmiert

Gegen 23:35 Uhr erhielt die Polizeistation Friedberg am Freitagabend (24.01.2025) Mitteilung über eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Homburger Straße in Ober-Rosbach. Unbekannte hatten mit Farbe ein circa 40 cm x 40 cm großes Hakenkreuz auf eine Scheibe der Bushaltestelle geschmiert. Der genaue Tatzeitraum ist bislang unbekannt. Die Farbe konnte mittlerweile wieder entfernt werden. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: In zwei Wohnungen eingestiegen

Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher am Samstagabend (25.01.2025) in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:00 Uhr in der Josef-Seliger-Straße in Bad Vilbel. Die Täter verschafften sich über die Gebäuderückseite eines Mehrparteienhauses sowohl zur Erdgeschosswohnung als auch zur Wohnung im 1. Obergeschoss gewaltsam Zutritt. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Niddatal: Unfall zwischen Bus und Bagger

Zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Bagger kam es am Montagmorgen (27.01.2025) gegen 07:45 Uhr in Bönstadt. Beim Abbiegen aus der Kurt-Schumacher-Straße in die Kaicher Straße kollidierte der Linienbus mit dem Baggerarm eines am Straßenrand geparkten Baggers. Im Bus befanden sich keine Fahrgäste. Der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 10.500 EUR geschätzt.

Bad Nauheim: Autos geöffnet

Diebe öffneten in Bad Nauheim zwei Autos und ließen dabei Münzgeld, eine Sonnenbrille und Kopfhörer mitgehen. Zwischen Samstag (25.01.2025), 14:30 Uhr und Sonntag (26.01.2025), 12:45 Uhr machten sie sich in der Kurstraße an einem schwarzen VW Golf zu schaffen. In der Zeit von Samstag, 22:00 Uhr bis Sonntag, 09:00 Uhr öffneten sie einen grauen Mercedes ML 350, der in der Hügelstraße parkte. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg telefonisch unter 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Täter gehen leer aus

In der Tacitus-Straße in Butzbach öffneten Unbekannte von Samstag (25.01.2025), 20:45 Uhr bis Sonntag (26.01.2025), 14:30 Uhr einen schwarzen Ford Focus C-Max, einen grauen Audi A4 Avant und einen rosafarbenen Fiat 500. Die Innenräume der unverschlossenen Fahrzeuge wurden durchsucht, gestohlen wurde nach bisherigem Stand nichts. Die Butzbacher Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Nidda: Scheiben beschädigt

Am Sonntagnachmittag (26.01.2025) beschädigten gegen 15:00 Uhr drei Jugendliche am Basaltwerk Nidda Scheiben eines orangefarbenen Baufahrzeuges des Herstellers "Iveco". Danach fuhren die drei Jungs mit Fahrrädern in Richtung Niddaer Kernstadt. Hinweise nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Friedberg: Golf zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Freitag (24.01.2025) zwischen 10:00 Uhr und 11:45 Uhr in Friedberg den Lack eines grauen VW Golf. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 13. Unter Tel.: 06031 6010 erbittet die Polizei aus Friedberg Hinweise.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

